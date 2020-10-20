В Екатеринбурге нашли тело пропавшего лётчика из Якутии

Мёртвого мужчину нашли за гаражами в самом центре города, в районе ул. Розы Люксембург. Фото: Следственного комитета по Свердловской области

В Екатеринбурге сегодня утром обнаружили тело пропавшего лётчика из Якутии. Мёртвого мужчину нашли за гаражами в самом центре города, в районе ул. Розы Люксембург.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, поисковые мероприятия, нацеленные на установление местонахождения пропавшего лётчика, завершены.

Сообщение об обнаружении тела поступило в дежурную часть в 9:49. На данный момент известно, что пропавшего мужчину нашёл охранник расположенного напротив жилого комплекса. На место происшествия полиция пригласила родных пропавшего. Они уже опознали своего родственника.

Сейчас на месте трагедии работают сыщики уголовного розыска и служебно-розыскная собака по кличке Линч. Оперативной группой руководит начальник отдела полиции №7 Андрей Киселёв. Все собранные материалы органы МВД передали в региональный Следственный комитет для принятия процессуального решения.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга, по сообщению об обнаружении тела ранее пропавшего без вести 28-летнего мужчины проводится доследственная проверка.

Фото: Следственного комитета по Свердловской области

По предварительным данным, указанный мужчина – лётчик, который ранее прилетел в Екатеринбург из Якутии в командировку и пропал без вести. Родственники разыскивали его с 13 октября.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Для установления давности и точной причины смерти, тело погибшего направлено на экспертизу. Процессуальное решение будет принято по итогам начавшейся проверки.