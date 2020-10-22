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22 октября 2020, 12:36

На Урале изъяли арсенал оружия и взрывчатку

Арсенал оружия

Мероприятие проводилось с 19 по 21 октября по информации оперативных сотрудников ГУФСИН.

В Свердловской области в ходе оперативно-профилактической операции «Арсенал» сотрудники полиции изъяли огнестрельное и холодное оружие, патроны и взрывчатку. Мероприятие проводилось с 19 по 21 октября по информации оперативных сотрудников ГУФСИН.

Как рассказали в пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области, сотрудники оперативного отдела ИК-13 Нижнего Тагила направили в отдел полиции № 17 управления МВД «Нижнетагильское» информацию о лицах, незаконно хранящих боеприпасы.

В ходе операции сотрудниками правоохранительных органов были изъяты из незаконного оборота шесть единиц огнестрельного оружия, три единицы холодного оружия, 354 патрона различного калибра, а также свыше двух килограммов взрывчатых веществ и 97 электронных детонаторов. В списке изъятого оказались 50 патронов калибра 5,45 мм, 45 патронов калибра 5,6 мм, 1071 капсюль, две металлические банки с веществом, похожим на порох, и номерной нож.

По данному факту возбуждены три уголовных дела по ст. 222, 222.1 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств».

Кроме того, по направленной информации оперативного отдела ИК-54 совместно с полицейскими проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых изъяты незаконно хранящиеся гладкоствольное длинноствольное охотничье оружие модели ИЖ-К калибра 16/70 мм и ружьё модели ТОЗ-66.

Областная газета Свердловской области

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