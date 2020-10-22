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22 октября 2020, 14:05

Пенсионерка из Екатеринбурга отдала брачному аферисту 1,1 миллиона рублей

Брачный аферист

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Фото: Алексей Кунилов

Жительница Екатеринбурга отдала брачному аферисту 1,1 миллиона рублей. Злоумышленник представился военнослужащим одной из иностранных армий.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в полицию обратилась 64-летняя пенсионерка. По словам потерпевшей, в августе 2019 она вступила в переписку с малознакомым мужчиной, который представился военнослужащим одной из зарубежных армий в звании генерала. Собеседник убедил женщину, что служит в составе миротворческого контингента в одной из горячих точек.

Вся переписка, которая продолжалась до февраля 2020 года, велась в романтическом стиле, с комплиментами и уверениями в желании встретиться. В частности, лжегенерал рассказал о своих планах прилететь в Екатеринбург, однако для этого ему потребовалась финансовая помощь. Мужчина попросил денег, чтобы руководство отпустило его в отпуск, а также на перелёт в Россию спецрейсом. Доверчивая женщина поверила избраннику и перевела ему крупную сумму. По приезде в Екатеринбург мужчина обещал вернуть всю сумму. Однако вскоре после перевода денег переписка прекратилась.

В результате пострадавшая женщина обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 1 млн 114 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

Областная газета Свердловской области

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