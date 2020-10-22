В Екатеринбурге из-за пожара в общежитии эвакуировали около 250 студентов

В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошло возгорание в студенческом общежитии. Спасатели эвакуировали из задымлённого здания порядка 250 человек.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 16:40. На место происшествия прибыли все пожарно-спасательные подразделения Екатеринбурга.
В ликвидации огня участвуют 56 человек личного состава и 17 единиц спецтехники. Информации о пострадавших нет. Возле здания общежития развёрнут полевой штаб пожаротушения.