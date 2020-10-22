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22 октября 2020, 17:29

В Екатеринбурге из-за пожара в общежитии эвакуировали около 250 студентов

Пожарные

На место происшествия прибыли все пожарно-спасательные подразделения Екатеринбурга. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошло возгорание в студенческом общежитии. Спасатели эвакуировали из задымлённого здания порядка 250 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 16:40. На место происшествия прибыли все пожарно-спасательные подразделения Екатеринбурга.

В ликвидации огня участвуют 56 человек личного состава и 17 единиц спецтехники. Информации о пострадавших нет. Возле здания общежития развёрнут полевой штаб пожаротушения.

Областная газета Свердловской области

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