В Свердловской области накрыли подпольный цех по производству нелегального алкоголя

Бутлегеры распространяли поддельное спиртное на территории Екатеринбурга и области. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Свердловские полицейские закрыли подпольный цех по производству нелегального алкоголя. Бутлегеры распространяли поддельное спиртное на территории Екатеринбурга и области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, подпольный цех по производству спиртного выявлен в посёлке Прохладный Белоярского района. В ходе операции, в которой приняли участие сотрудники подразделения собственной безопасности областного полицейского главка при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии, задержаны четверо граждан государств ближнего зарубежья.

В цехе оперативники обнаружили 300 бутылок водки, коньяка и вина известных марок, а также ёмкости со спиртосодержащей жидкостью объёмом более 10 кубических метров. Здесь же находились системы для изготовления алкоголя, наклейки, а также картонные коробки с пробками и колпачками, пустая тара различного объёма и два грузовика.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». В отношении предполагаемого организатора незаконного бизнеса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных задержанных проводятся следственные действия.

Отмечается, что помимо цеха в Прохладном, правоохранители обнаружили ещё два склада с поддельным алкоголем в Екатеринбурге - на ул. Маневровой и Монтажников. Там было изъято более 30 тысяч бутылок контрафактного спиртного. Полиция проверяет задержанных злоумышленников на причастность к складам в уральской столице.

Весь несанкционированный товар направлен на экспертизу. По предварительным данным, бутлегеры реализовывали алкоголь в питейных заведениях области, а также своим знакомым.