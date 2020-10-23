Свердловчанин пойдёт под суд за жестокое обращение к котом Баксом и кошкой Фросей

Перед судом предстанет житель деревни Баранникова, бросивший о бетонный пол кота и кошку. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области передано в суд уголовное дело о жестоком обращении с животными. Перед судом предстанет житель деревни Баранникова, бросивший о бетонный пол кота и кошку.

Как рассказали в пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя утвердила Камышловская межрайонная прокуратура. Мужчину обвиняют в жестоком обращеним с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекшее увечье (ч. 1 ст. 245 УК РФ).

По версии следствия, указанные преступления были совершены 9 августа 2020 года в гаражном помещении на территории деревне Баранникова Камышловского района. Обвиняемый взял кота по кличке Бакс, поднял его над головой и с высоты более двух метров с силой бросил на бетонный пол.

«В результате указанных действий кот испытал физическую боль и страдания», - пояснили в прокуратуре.

Тоже самое злоумышленник проделал с беременной кошкой Фросей. В результате питомец получил черепно-мозговую травму, трещину верхнего нёба, контузию внутренних органов, множественные гематомы брюшной стенки и прерывание беременности.

Полученные животными повреждения были расценены как увечья, повлекшие за собой длительное расстройство здоровья.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 3 Камышловского судебного района. Живодёру грозит вплоть до трёх лет лишения свободы.