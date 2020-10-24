В Кольцово скончался пассажир рейса Новосибирск - Москва

В Кольцово совершил незапланированную посадку самолёт, летевший из Новосибирска в Москву. Фото: Евгения Скачкова.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил незапланированную посадку самолёт, летевший из Новосибирска в Москву. Это было необходимо, потому что одному из пассажиров стало плохо во время полёта.

После приземления рейс встретила бригада скорой. Врачи оказали пассажиру первую помощь, но спасти его не удалось. Он скончался, сообщили "Областной газете" в пресс-службе Кольцово.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс N4-548 Новосибирск - Москва, выполняемый авиакомпанией Nordwind, сел в Кольцово в 7:50. Скоро самолёт должен снова вылететь в столицу: посадка уже завершена.