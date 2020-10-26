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Общество / Происшествия
26 октября 2020, 16:19

В Дегтярске обрушилась часть здания

Обрушившееся здание

Площадь обрушения составляет 300 кв. метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В Дегтярске произошло частичное обрушение здания овощехранилища, расположенного по адресу ул. Калинина, 31ф. В результате происшествия под завалом оказался грузовой автомобиль, припаркованный рядом со зданием.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, площадь обрушения составляет 300 кв. метров. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России и пожарные, которые оградили опасную территорию. Решением вопроса о ликвидации последствий обрушения здания будет заниматься администрация муниципалитета.

Областная газета Свердловской области

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