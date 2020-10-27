На Среднем Урале вдоль берега реки Иленка произошёл оползень

Длина разрыва составляет 123 метра. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В деревне Верхняя Иленка Байкаловского муниципального района произошёл оползень. По словам специалистов, причиной разрыва почвы вдоль берега реки Иленка стала береговая эрозия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, длина разрыва составляет 123 метра. Минимальное расстояние до жилого дома - 26,6 метра, а до хозяйственных построек - 15 метров. Пострадавших нет, угроза для жителей отсутствует.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Оценкой ситуации на месте разлома занималась комиссия, состоящая из сотрудников МЧС, министерства общественной безопасности, гидрологов и представителей власти. Территория разлома огорожена, а специалисты ведут ежедневный мониторинг обстановки. По предварительной информации, оползень произошёл из-за грунтовых вод и развития процесса береговой эрозии.

Когда ситуация стабилизируется, администрация муниципалитета предпримет меры по укреплению береговых участков. В случае ухудшения обстановки жители деревни Верхняя Иленка будут переселены в резервный жилой фонд.