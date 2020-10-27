Темы дня

Общество / Происшествия
27 октября 2020, 13:16

На Среднем Урале вдоль берега реки Иленка произошёл оползень

Оползень

Длина разрыва составляет 123 метра. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В деревне Верхняя Иленка Байкаловского муниципального района произошёл оползень. По словам специалистов, причиной разрыва почвы вдоль берега реки Иленка стала береговая эрозия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, длина разрыва составляет 123 метра. Минимальное расстояние до жилого дома - 26,6 метра, а до хозяйственных построек - 15 метров. Пострадавших нет, угроза для жителей отсутствует.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Оценкой ситуации на месте разлома занималась комиссия, состоящая из сотрудников МЧС, министерства общественной безопасности, гидрологов и представителей власти. Территория разлома огорожена, а специалисты ведут ежедневный мониторинг обстановки. По предварительной информации, оползень произошёл из-за грунтовых вод и развития процесса береговой эрозии.

Когда ситуация стабилизируется, администрация муниципалитета предпримет меры по укреплению береговых участков. В случае ухудшения обстановки жители деревни Верхняя Иленка будут переселены в резервный жилой фонд.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.10.2020, 14:36 / Общество
На Урале от вирусной пневмонии скончался настоятель одного из храмов
27.10.2020, 14:22 / Политика
Госдума приняла в третьем чтении новый закон о Правительстве России
27.10.2020, 14:13 / Общество
На Среднем Урале организована проверка по факту задержки 16 поездов
27.10.2020, 13:25 / Общество
Из-за непогоды без электричества остались 5 тысяч свердловчан
27.10.2020, 13:16 / Общество
На Среднем Урале вдоль берега реки Иленка произошёл оползень