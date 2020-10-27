Мэрия Североуральска выплатит компенсацию за нападение стаи бродячих собак на ребёнка

На момент нападения собак на ребёнка, администрацией не был заключён контракт на отлов бродячих животных. Фото: Алексей Кунилов

Администрация Североуральска заплатит компенсацию морального вреда ребёнку, на которого напала стая бродячих собак. Мэрия безуспешно пыталась оспорить решение в Свердловском областном суде.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, инцидент, ставший поводом для судебного разбирательства, произошёл в Североуральске в январе 2020 года. В момент нападения стаи бродячих собак ребёнок возвращался из школы.

Как сообщалось ранее, несмотря на то, что сам мальчик не пострадал (животные только порвали на нём верхнюю одежду), он испытал сильный испуг и стресс. После проведения проверки прокурор подал в городской суд иск, в котором просил взыскать с администрации Североуральского городского округа компенсацию морального вреда.

Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен частично: в пользу несовершеннолетнего взыскано 50 тысяч рублей. Ответчик подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

Как установлено материалами дела, на момент нападения собак на ребёнка, администрацией не был заключён контракт на отлов бродячих собак. Срок предыдущего контракта к тому времени уже истёк.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила решение предыдущей инстанции без изменений. Решение вступило в законную силу.