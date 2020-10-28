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28 октября 2020, 09:40

После ночного пожара обсерватор в Екатеринбурге работает в штатном режиме

пожарные машины

На место происшествия прибыли 13 спасателей на семи пожарных машинах. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ночью в Екатеринбурге произошёл пожар на территории обсерватора для пациентов с лёгкой формой COVID-19. После тушения огня спасатели прошли санитарную обработку.

Инцидент произошёл в отдельно стоящей бане AVS-отеля на Республиканской, горела кровля. В момент возгорания людей в бане не было. Эвакуировать граждан, помещённых в обсерватор, не пришлось. В результате произошедшего никто не пострадал.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 4:11. На место происшествия прибыли 13 спасателей на семи пожарных машинах. В 4:20 пожар был локализован, в 4:26 - ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 6:12. Площадь возгорания составила 80 кв. м.

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом уточнили, что пункт временного размещения инфицированных продолжает работать в штатном режиме.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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