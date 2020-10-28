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28 октября 2020, 11:02

Пропавшего в Екатеринбурге водителя эвакуатора обнаружили в лесу под Полевским

Полицейским удалось вызволить мужчину из сложной ситуации.

Полицейским удалось вызволить мужчину из сложной ситуации. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскали пропавшего водителя эвакуатора. Мужчина застрял ночью в лесу под Полевским.

Как рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, сообщение о пропаже мужчины поступило в городское отделение полиции № 15 накануне вечером, около 19:00. Заявитель сообщил, что его знакомый 1967 года рождения выехал утром из Екатеринбурга в Полевской на эвакуаторе «Isuzu». В пункт назначения он не прибыл. Телефон пропавшего при этом оказался выключен.

Сотрудники уголовного розыска, связались с родными пропавшего водителя. Установить его местоположение удалось при помощи геолокации: в последний раз мужчина выходил на связь из сельской местности в 14 км от Полевского. В указанный район выехали сотрудники ГИБДД Полевского, которые обнаружили следы эвакутора, ведущие по грунтовой дороге в лесной массив.

Пропавший мужчина был обнаружен около трёх часов ночи в ходе обследования местности. Как выяснилось, он решил сократить путь, проехав через лес, однако застрял в болотистой местности. Вдобавок, у водителя разрядился телефон и кончился бензин. При этом, он побоялся бросить машину в лесу и остался ждать помощи.

Полицейским удалось вызволить мужчину из сложной ситуации. После обнаружения его пересадили патрульный автомобиль, чтобы он мог согреться. Чтобы достать из грязи застрявший эвакуатор, пришлось вызвать из ближайшего населённого пункта трактор.

Областная газета Свердловской области

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