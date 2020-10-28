Последствия оползня в Байкаловского районе начнут ликвидировать со следующей недели

Длина разлома составляет 123 метра, ширина и глубина достигают двух метров. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На днях несколько десятков СМИ, включая федеральные, рассказали о «гигантском оползне» в деревне Верхняя Иленка Байкаловского района, где зарегистрировано почти 200 человек. Вдоль реки Иленка образовалась канава, которая рассекла несколько приусадебных участков, заставив жителей поволноваться.

Трещину в земле заметили в пятницу, а в выходные она начала стремительно расти в длину и ширину.

– Разлом образовался прямо возле беседки, потом ещё один. На участке стоял автомобиль – грунт под ним просел так, что машина скрылась под землёй до уровня окон. Ломали забор и пригоняли трактор, чтобы вытащить её, – рассказывает хозяин одного из участков Павел Сабанин. – Расстояние до фундамента дома – 26,5 метра, до хозяйственных построек – метров 15.

В понедельник в деревню выехала комиссия, куда вошли сотрудники МЧС, министерства общественной безопасности Свердловской области, представители власти и гидрологи. Специалисты обследовали местность и пришли к выводу, что причиной оползня, вероятнее всего, стали грунтовые воды, которые подмыли берег, и что никакой угрозы для жителей нет.

Территорию огородили сигнальными лентами. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, обстановку мониторят в ежедневном режиме. Как только разлом перестанет увеличиваться, местная администрация займётся укреплением берега Иленки. На случай ухудшения обстановки есть резервное жильё, но местные власти уверены, что оно не понадобится.

– Ежедневно разлом расширяется на 3–5 сантиметров в день, прогнозируем, что к концу недели этот процесс остановится, – пояснил глава Байкаловского муниципального района Алексей Жуков. – В понедельник будем готовить смету для ликвидации разлома – он будет засыпан грунтом.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».