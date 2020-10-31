В Челябинске введён режим ЧС после взрыва кислородного баллона в поликлинике с больными COVID-19

На территории городской поликлиники произошёл взрыв в будке для хранения кислорода. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске прогремел взрыв на территории городской поликлиники. Глава региона Алексей Текслер ввёл режим ЧС муниципального уровня.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о ЧП поступило на центральный пункт пожарной связи сегодня днём. По предварительным данным, на территории городской поликлиники произошёл взрыв в будке для хранения кислорода, посе чего начался пожар.

Возгоранию был присвоен повышенный номер сложности. На место происшествия выехали подразделения пожарной охраны. Прибывшие огнеборцы застали горящую кислородную будку. Также пламенем оказались охвачены первый и второй этажи пристроя к зданию общежития, которое было перепрофилировано под стационар ГКБ №2. Кроме того, взрывной волной выбило стёкла в расположенной рядом девятиэтажке.

По данным спасателей, из охваченного огнём здания эвакуировано 158 человек. Всех больных распределили по различным медицинским учреждениям города. В первую очередь перевезли кислородозависимых пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии.

Добавим, что в пресс-службе Минздрава РФ опровергли появившуюся ранее СМИ информацию о двух погибших в результате трагедии пациентах.

«По состоянию на 11:00 31 октября в результате взрыва кислородного баллона и пожара в ГКБ Челябинска из 158 пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, находящихся на лечении, пострадавших и погибших нет. Сообщения о погибших не соответствуют действительности», - говорится в официальном заявлении ведомства.

Площадь пожара составила около 130 кв. метров. Огонь уже локализован. В борьбе с огнём задействованы 76 спасателей и 20 единиц техники.