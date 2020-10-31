После взрыва и пожара в челябинской поликлинике возбуждено уголовное дело

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего ЧП. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

По факту взрыва и последовавшего за ним пожара в поликлинике в Челябинске возбуждено уголовно дело. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего ЧП.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области, уголовное дело по факту возгорания баллонов с кислородом в подсобном помещении лечебного учреждения в Челябинске возбуждено по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

«По предварительным данным, в утреннее время 31 октября произошло возгорание и хлопок баллонов с кислородом, размещённых в подсобном помещении лечебного учреждения в Центральном районе областного центра», - говорится в сообщении следователей.

Напомним, как сообщала «Областная газета», прибывшие на место происшествия пожарные застали горящую кислородную будку. Также пламенем оказались охвачены первый и второй этажи пристроя к зданию общежития, которое было перепрофилировано под стационар ГКБ №2. Кроме того, взрывной волной выбило стёкла в расположенной рядом девятиэтажке.

По данным спасателей, всего эвакуировано 223 человека. Из здания больницы - 158 пациентов и 40 человек персонала. Все пациенты были направлены в медицинские учреждения города. Ещё 25 человек эвакуировано из жилого дома: 15 - самостоятельно, 10 - с помощью спасательных комплектов в сопровождении пожарных. Один человек спасён из окна 9 этажа с помощью автолестницы.

На месте происшествия развёрнут оперативный штаб под руководством губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Пожарные ликвидировали открытое горение в корпусе больницы и на балконах соседнего жилого дома. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Задействованы все экстренные службы областной подсистемы РСЧС.

Добавим, что ранее в пресс-службе Минздрава РФ опровергли появившуюся в СМИ информацию о двух погибших в результате трагедии пациентах.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и виновных должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного хранения кислорода.