На Урале грузовик с силосом протаранил грузовой поезд

Железнодорожный состав выдержал сильный удар. Фото: предоставлено Валерием Горелых.

В Свердловской области грузовик протаранил железнодорожный состав. По факту аварии заведено административное дело.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, резонансное ДТП произошло накануне вечером на железнодорожной станции Ивдель-1.

Сообщение об аварии на ул. Вокзальная, д. 2 поступило в дежурную часть территориального ОВД в 21.25. Водитель за рулём мощного тягача Freightliner при съезде с уклона не справился с управлением, выехал на пути и врезался в состав стоявшего грузового поезда. К счастью результате аварии никто не пострадал.

Как выяснили прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции, в момент происшествия грузовик ехал по автодороге «Серов – Североуральск – Ивдель». Машина везла силос в Ханты-Мансийск. О водителе большегруза известно, что он 1991 года рождения и проживает в Миассе Челябинской области.

«При спуске с горы у тягача неожиданно отказали тормоза. Потеряв управление, машина проехала между зданием железнодорожного вокзала и административным корпусом, затем через перрон и столкнулась на четвёртом пути с вагонами, один из них приподняло и накренило», - рассказал Валерий Горелых.

Железнодорожный состав выдержал сильный удар, схода с рельсов не произошло. Железнодорожное полотно также не повреждено. Однако движение поездов было не надолго приостановлено.

Органы внутренних дел Ивделя завели в отношении водителя административное дело.