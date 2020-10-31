Умер глава Общественного совета при УМВД по Екатеринбургу Алексей Рябцев

В последнее время Алексей Рябцев возглавлял Общественный совет при УМВД по Екатеринбургу. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге трагически скончался глава Общественного совета при УМВД, советник генерального директора УГМК Алексей Рябцев.

Соболезнования родным и близким в связи с трагической кончиной Алексея Рябцева выразили в Екатеринбургской епархии.

«Произошедшее великая боль для всех нас, знавших его, как сильного, доброго, деятельного человека, искренне любящего своё Отечество», - говорится в сообщении митрополии.

Информацию о кончине подтвердил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он отметил, что трагедия не имеет никакого отношения к проявлениям криминала.

«Руководством екатеринбургского гарнизона принято решение об оказании помощи в организации похорон», - добавил Валерий Горелых.

По данным СМИ, Алексей Рябцев покончил с собой.

"Алексей Рябцев застрелился. Так говорят. Нашли какую-то записку. Знал его больше 20 лет. Ещё до того, как он возглавил Сбербанк на Урале. Не верю", - прокомментировал печальное известие главный редактор "Облгазеты" Дмитрий Полянин в своём Facebook.

Алексей Рябцев родился 4 сентября 1964 года. В должности советника генерального директора «УГМК-Холдинга» проработал с 2004 года, являлся членом совета директоров «Хаятт Ридженси Екатеринбург». В разное время работал с СКБ-банком и Сбербанком. В последнее время возглавлял Общественный совет при УМВД по Екатеринбургу. Алексей Рябцев был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени.