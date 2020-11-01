Банковские аферисты оформили на екатеринбуржца кредит на 400 тысяч рублей

Мошенники уговорил свою жертву установить на телефон специальное приложение Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге аферисты оформили на местного жителя кредит на 400 тысяч рублей. Мошенники уговорил свою жертву установить на телефон специальное приложение и перевернуть его экраном вниз.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, 32 летний житель уральской столицы обратился в отдел полиции № 12 29 октября. По словам заявителя, ему позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что на его имя пытаются оформить кредит на 150 тысяч рублей.

По словам звонившей, для урегулирования проблемы достаточно установить на сотовый телефон приложение, все остальные необходимые действия сотрудники службы безопасности проведут дистанционно.

После этого, мужчина обратил внимание, что с его счёта пропали 92 тысяч рублей. Однако незнакомка объяснила, что деньги были переведены на специальный резервный счёт. После этого, девушка попросила заявителя перевернуть телефон экраном вниз. Мужчина согласился, но периодически всё таки поднимал смартфон и видел подозрительные операции. Спустя некоторое время звонившая отключилась.

В результате мошеннических действий потерпевший обнаружил, что помимо пропавших 92 тысяч, на его имя оформлен кредит на 409 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма ущерба составила 501 тысячу рублей.

Следственным подразделением отдела полиции № 12 возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Напомним, что в последнее время в Екатеринбурге участились случаи мошенничества с банковскими картами. Накануне сообщалось о пенсионерке, которая перевела мошенникам более 4,1 миллиона рублей