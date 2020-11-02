В Свердловской области ночью полыхали два автомобиля

Сообщения о возгораниях поступили в Екатеринбурге и Первоуральске. Горели Mercedes-Benz E55 и Lada Kalina.
Оба пожара в обоих городах произошли в ночь на 2 ноября, после 1:00. В Екатеринбурге иномарка загорелась на ул. Таватуйская. 8 приехавших спасателей потушили огонь за девять минут. Установлено, что огонь повредил электропроводку Mercedes-Benz E55, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
В Первоуральске Lada Kalina вспыхнула на ул. Чекистов. 7 огнеборцев потушили её в течение минуты, однако огонь успел повредить моторный отсек автомобиля.
Добавим, что под утро в столице Урала также загорелся автобус "ПАЗ" на улице Учителей. 11 спасателей потушили его за три минуты. Сгорел моторный отсек.
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