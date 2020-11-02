В Екатеринбурге реконструированную Зелёную рощу начали разрушать ещё до официального открытия

Горожане уже успели сломать яблоню, погубить несколько белок и украсть газон. Фото: скриншот страницы Мария Штань в Facebook.

Жители Екатеринбурга начали разрушать недавно реконструированный парк «Зелёная роща». Несмотря на то, что официальное открытие отреставрированной территории ещё не состоялось, горожане активно гуляют по парку и уже успели сломать яблоню, погубить несколько белок и украсть газон.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook директор организации, занимающейся озеленением парка, Мария Штань.

«Уже как больше недели толпы осаждают хрупкий оазис. Белки начали дохнуть. Сегодня опять нашли одну. В серой пушистой шубке. Мёртвую. Уже сломали молодую яблоню. Выдрали несколько кустов. Нарушили декоративную отсыпку. Про газон — молчу», - написала Мария Штань гневное сообщение.

Директор компании также отметила, что помимо вандализма, в парке зафиксированы случаи воровства недавно уложенного рулонного газона и гидропосева.

Напомним, как писала «Областная газета», работы по благоустройству парка проводились с 1 апреля по 23 октября. За это время в парке обещали обустроить пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, высадить новые и подрезать старые зелёные насаждения.

Ранее сообщалось, что официальная приёмка парка должна состоятся на этой неделе. Открытие парка было намечено на 3-6 ноября. Ожидается, что оно будет приурочено ко Дню народного единства.