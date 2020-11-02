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Общество / Происшествия
2 ноября 2020, 15:15

На Урале после гибели москвича в затопленной шахте организована проверка

вода

На Урале после гибели москвича в затопленной шахте организована проверка. Фото: Александр Зайцев.

Под Нижним Тагилом во время погружения в водоём, образовавшийся в заброшенной шахте посёлка Уралец, погиб дайвер. Мужчина прибыл из Москвы.

По предварительным данным, погибший приехал с ещё несколькими дайверами. Они хотели обследовать водоём в заброшенной шахте.

"По неустановленной пока причине во время погружения произошла смерть дайвера. Его тело было извлечено из воды другими ныряльщиками, приехавшими с ним, и сотрудниками службы спасения", – сообщает СРК по Свердловской области.

Инцидент произошёл 31 октября. Следственным отделом по Ленинскому району Нижний Тагил СКР по Свердловской области проводится доследственная проверка. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Кроме того, для определения точной причины смерти дайвера проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Областная газета Свердловской области

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