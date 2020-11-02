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Общество / Происшествия
2 ноября 2020, 16:20

В Первоуральске на площади 4 тысячи квадратных метров полыхает ангар

пожарная машина и спасатель

Тушить пожар отправились 36 спасателей на 12 пожарных машинах. К месту пожара стягивается дополнительная техника. Фото: Галина Соловьёва.

В Первоуральске загорелся ангар на производственной площадке на улице Сантехизделий. Предположительная площадь пожара составляет 4 тысячи квадратных метров.

Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 15:00. Тушить пожар отправились 36 спасателей на 12 пожарных машинах. Огнеборцы заняты локализацией огня. К месту пожара стягивается дополнительная техника. Для координации действий сил и средств развернут штаб пожаротушения.

"По предварительной информации в ангаре находится пластиковая тара, бумага и картон. Большая горячая загрузка способствует быстрому распространению огня", - передаёт пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что информации о пострадавших не поступало. 

Областная газета Свердловской области

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