В Первоуральске на площади 4 тысячи квадратных метров полыхает ангар

Тушить пожар отправились 36 спасателей на 12 пожарных машинах. К месту пожара стягивается дополнительная техника. Фото: Галина Соловьёва.

В Первоуральске загорелся ангар на производственной площадке на улице Сантехизделий. Предположительная площадь пожара составляет 4 тысячи квадратных метров.

Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 15:00. Тушить пожар отправились 36 спасателей на 12 пожарных машинах. Огнеборцы заняты локализацией огня. К месту пожара стягивается дополнительная техника. Для координации действий сил и средств развернут штаб пожаротушения.

"По предварительной информации в ангаре находится пластиковая тара, бумага и картон. Большая горячая загрузка способствует быстрому распространению огня", - передаёт пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что информации о пострадавших не поступало.