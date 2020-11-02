На Урале нетрезвый водитель на самодельном мотоцикле насмерть сбил 16-летнюю девушку

Мотоцикл был собран из запчастей с металлолома, тормозная система и световые приборы у него не работали. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В свердловском посёлке Восточный нетрезвый водитель сбил 16-летнюю девушку. Она погибла.

Инцидент произошёл накануне вечером. 34-летний водитель мотоцикла «Урал» наехал на девушку, которая шла по дороге ему навстречу. Она получила открытый перелом голени и закрытую черепно-мозговую траву. В тяжёлом бессознательном состоянии пострадавшую доставили в Серовскую горбольницу, однако спасти её не удалось.

Как передаёт УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, погибшая была жительницей Верхней Пышмы. В Восточный она приехала, чтобы погостить у бабушки. Вечером они вместе с подругой гуляли по посёлку. Им пришлось идти по проезжей части, потому что на тротуаре ведутся ремонтные работы.

Про водителя мотоцикла известно, что в момент аварии он ехал в магазин за пивом и уже находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пояснил, что увидел пешеходов слишком поздно, поэтому избежать наезда не удалось.

Документов на мотоцикл и прав управления категории «А» у водителя не оказалось. Ранее в отношении него уже было составлено пять административных материалов, в том числе за езду в нетрезвом виде.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выяснили, что мотоцикл был собран самостоятельно из запчастей с металлолома, тормозная система и световые приборы у транспортного средства не работали. В момент ДТП водитель был без шлема.