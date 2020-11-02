В Екатеринбурге наказали двух курильщиков в самолётах

К административной ответственности привлекли двух пассажиров, куривших на борту самолётов. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге транспортные полицейские привлекли к административной ответственности двух пассажиров, куривших на борту самолётов. Один из них попался с электронной сигаретой, а второй с обычной.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО, первый инцидент произошёл 30 октября. Во время полёта по маршруту Москва – Екатеринбург 35-летний житель Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа курил электронную сигарету, сидя на своем месте.

Согласно действующим правилам, на борту воздушного судна запрещено курение любых видов сигарет, в том числе и электронных. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ (Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна).

Второй инцидент произошёл на следующий день, 31 октября. 39-летний житель Учалов (Республика Башкортостан) закурил в туалете самолёта, летевшего в Екатеринбург из Хабаровска. В результате на борту воздушного судна сработали датчики задымления.

После приземления самолета правонарушитель был доставлен в дежурную часть транспортной полиции, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).