В Екатеринбурге сгорели пикап и кроссовер

Пикап и кроссовер сгорели полностью на площади 11 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В столице Урала в ночь на 3 ноября полыхали дорогие иномарки. Toyota Hilux и Hyundai Tucson загорелись на ул. Лучевая.

На место происшествия в микрорайон Лечебный выезжали 7 спасателей на двух спецмашинах.

"Открытое горение было ликвидировано в 00:40, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 1:28. Пикап и кроссовер сгорели полностью на площади 11 кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что розничная стоимость кроссоверов Hyundai Tucson начинается от 1,6 млн рублей, пикапов Toyota Hilux - от 2,5 млн.

С начала ноября на Среднем Урале полыхало уже не менее пяти машин. Так, предыдущей ночью сотрудники МЧС тушили Mercedes-Benz E55 и автобус "Паз" в Екатеринбурге и Lada Kalina в Первоуральске.