На Среднем Урале перевернулись два автомобиля: пострадали три ребёнка

На Среднем Урале перевернулись два автомобиля: пострадали три ребёнка. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Свердловской области перевернулись два автомобиля. В результате аварий травмы получили шесть человек, трое из которых – дети.

Как рассказали в региональном УГИБДД ГУ МВД России, обе аварии произошли вчера, 2 ноября. Первый инцидент - на 288 км автодороги Екатеринбург – Тюмень. Установлено, что водитель грузовика Volvo нарушил правила обгона, создав помеху движущемуся сзади Chevrolet Epica. 40-летняя женщина, находившаяся за рулём легковушки, не справилась с управлением. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

После аварии двое детей-пассажиров и женщина-водитель были госпитализированы в ОКБ Тюмени. У свердловчанки и её 7-летней дочери диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы головы, у 14-летнего мальчика – перелом плеча. Мужчина в Volvo не пострадал.

Второе ДТП было зафиксировано на 32 км​ автодороги Богданович – Покровское. Там перевернулся автомобиль Chevrolet Lacetti, в котором находились мужчина-водитель, его жена и 13-летний сын. Семья ехала из Талицы в Каменск-Уральский.

По словам мужчины, колесо транспортного средства попало в выбоину, после чего автомобиль потерял управление, выехал на противоположную обочину и один раз опрокинулся через крышу. ​В результате происшествия мама с сыном госпитализированы в травматологическое отделение горбольницы, отцу семейства предписано амбулаторное лечение.

По фактам дорожно-транспортных происшествий проводятся проверки. По результатам будет принято процессуальное решение.