В Анталье затонул катер с туристами. Погиб россиянин

Спасшихся путешественников уже доставили на берег, им помогают врачи. Фото: Нина Георгиева

На юге Турции произошло крушение катера, который превозил 32 туристов. Известно о погибшем россиянине 1983 года рождения.

Его тело было обнаружено в трюме потерпевшего крушение судна. Спасшихся путешественников уже доставили на берег, им помогают врачи.

"Прогулочное судно под названием "Баба Селяви" вышло в море с однодневной экскурсионной программой. Около 10:00 судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло, пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей", - пишет ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства РФ в Анталье.