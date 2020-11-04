В Екатеринбурге водитель автобуса зажал дверью ногу пассажирке и протащил её по дороге

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга проверит транспортную компанию, обслуживающую данный автобусный маршрут, на соблюдение требований по перевозке пассажиров. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге водитель автобуса №38 зажал ногу 33-летней пассажирке с ребёнком и протащил её по асфальту. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга проверит транспортную компанию, обслуживающую данный автобусный маршрут, на соблюдение требований по перевозке пассажиров.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, вечером 3 ноября водитель автобуса, не удостоверившись, что все пассажиры вышли на остановке, закрыл двери и начал движение. Женщине, которая держала за руку трёхлетнюю дочь, зажало ногу, в результате чего её протащило по асфальту, а ребёнок упал и ударился лицом.

По информации в СМИ, пассажирка сломала ногу. Отмечается, что автобус обслуживает транспортная компания ООО "Пегас".

Районная прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований по перевозке пассажиров и запросит информацию в больнице о травмах, полученных женщиной и ребёнком. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.