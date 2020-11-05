В Черноисточинске сгорели три дома на площади 500 квадратных метров

Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка строений. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 5 ноября крупный пожар произошёл в Горноуральском ГО. В Черноисточинске на площади 500 кв. м сгорели сразу три частных дома и надворные постройки.

Сообщение о возгорании на ул. Коммунистическая поступило в диспетчерскую в 2:14. На месте происшествия работают 19 спасателей и 10 единиц спецтехники.

"Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка строений. Для бесперебойной подачи воды проложены магистральные линии от реки на расстоянии 700 метров, подвоз воды также ведётся от пожарного гидранта на расстоянии 1 км. В 4:12 открытое горение было ликвидировано, сейчас продолжаются проливка и разбор сгоревших конструкций", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По предварительной информации, пострадавших нет.