Водитель отвлёкся на телефон: на свердловской трассе погибла пассажирка перевернувшейся иномарки

Госавтоинспекторы провели замеры на месте аварии. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Накануне вечером на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов Hyundai Creta съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП один человек погиб, ещё двое — пострадали.

Инцидент произошёл в районе 19:00 на 59-м км трассы. 50-летний водитель кроссовера не справился с управлением, съехал в левый кювет, и, столкнувшись с камнем, машина опрокинулась.

Находившаяся в автомобиле женщина 1942 года рождения скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. У водителя и ещё одной пассажирки (1973 года рождения) диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. От госпитализации они отказались.

В УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области уточнили, что в момент аварии мужчина, находившийся за рулём иномарки, отвлёкся на телефон, из-за чего и потерял управление. Об этом мужчина сам рассказал сотрудникам полиции.

Установлено, что водитель является жителем Екатеринбурга. Вместе со своими пассажирами он отправлялся в Красноуральск. Все они были пристёгнуты ремнями безопасности.

По факту произошедшего проводится проверка. Госавтоинспекторы провели на месте аварии замеры, составили процессуальные документы, опросили участников и очевидцев ДТП, провели освидетельствование водителя на состояние опьянения, которое показало, что он был трезв.

В связи со случившимся сотрудники ГИБДД предостерегают водителей от использования телефонов за рулём. Мобильные устройства мешают быстро реагировать на стремительно развивающиеся нестандартные ситуации на дороге и не позволяют полноценно контролировать движение.

Напомним, как сообщала ранее «Областная газета», 2 ноября в разных местах Свердловской области произошли два подобных ДТП с опрокидыванием транспортных средств. В результате аварии травмы получили шесть человек, в том числе трое детей.

Читайте также:

Отвлеклась на звонок: в ДТП на Среднем Урале погибла женщина, ещё три человека пострадали