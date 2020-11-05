В Великом Новгороде возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом

СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Великом Новгороде. Фото: скрин страницы вуза.

Накануне поздно вечером в Великом Новгороде произошло смертельное ДТП. Пассажирский автобус №9 вылетел с дороги на Большой Санкт-Петербургской улице и въехал в здание Новгородского госуниверситета им. Ярослава Мудрого.

Как сообщили в СКР по Новгородской области, инцидент произошёл около 22:00. В момент аварии в пассажирском автобусе находились 26 человек. По предварительным данным, погибла женщина-водитель, ещё 10 человек пострадали. На месте происшествия работали сотрудники полиции, МЧС и врачи скорой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Специалистами устанавливаются все обстоятельств инцидента.

На утро, 5 ноября, федеральные СМИ сообщают о восьми госпитализированных и двух погибших.

Фото: СКР по Новгородской области

"Пока преждевременно что-то говорить о состоянии здания университета. Будет проведена экспертиза для оценки конструкций", – прокомментировал случившееся проректор НовГУ по административно-хозяйственной работе Сергей Пилипив.