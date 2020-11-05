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Общество / Происшествия
5 ноября 2020, 17:43

В Екатеринбурге вспыхнул пожар на стройке

пожар на стройке

На место происшествия выезжали девять огнеборцев на трёх пожарных машинах. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге произошёл пожар на стройке. Там загорелись строительные материалы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что огонь вспыхнул на кровле возводимого муниципального четырёхэтажного здания на проспекте Академика Сахарова. Очевидцы произошедшего уточняют, что пожар возник на территории строящейся школы. Фото и видео произошедшего они публикуют в соцсетях.

Фото: скрин поста ВКонтакте

Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 14:16. На место происшествия отправились девять огнеборцев на трёх пожарных машинах. В 14:27 спасатели локализовали огонь, в 14:31 - ликвидировали открытое горение, в 14:53 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций. Площадь возгорания составила 10 кв. м.

Отметим, в Академическом сейчас строится школа на 1 200 мест. Сдать её в эксплуатацию планируют уже в этом году.

Напомним, в конце октября в Екатеринбурге вспыхнул пожар на стройплощадке напротив Южного автовокзала. Площадь возгорания там составила около 100 кв. метров.

Областная газета Свердловской области

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