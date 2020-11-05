В Екатеринбурге поймали водителя, катавшего людей на крыше "Газели"

В Екатеринбурге поймали водителя, катавшего людей на крыше "Газели". Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД разыскали водителя, перевозившего несколько человек на крыше "Газели". Экстремальное развлечение сопровождалось громкой музыкой.

Инцидент произошёл сегодня ночью. Машина с людьми на крыше проехала по площади Кирова, сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

В результате розыскных мероприятий автоинспекторы установили личность водителя-лихача. Им оказался 22-летний житель уральской столицы. За три года водительского стажа он неоднократно нарушал Правила дорожного движения.

В этот раз на автолюбителя было возбуждено несколько административных производств. В том числе, по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки пассажиров), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности), ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), ст. 12.6 КоАП РФ (Нарушение правил применения ремней безопасности), а также по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (Техническая неисправность транспортного средства).

Общая сумма штрафа по перечисленным статьям может составлять около 4 тысяч рублей. Разбирательство продолжается.

Ранее "Областная газета" сообщала, что полиция Екатеринбурга задержала местного жителя, управлявшего квадроциклом. Мужчина пытался скрыться от ДПС и повредил детскую площадку.

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