Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни

Стало известно о смерти писателя-сатирика, художественного руководителя Московского театра миниатюр Михаила Жванецкого. Ему было 86 лет.

О смерти культурного деятеля сообщила известная певица Алла Пугачёва на странице в Instagram.

"Вот и все. Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", – написала примадонна российской эстрады.

Напомним, в прошлом году Президент России Владимир Путин наградил народного артиста России орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.