Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни

Стало известно о смерти писателя-сатирика, художественного руководителя Московского театра миниатюр Михаила Жванецкого. Ему было 86 лет.
О смерти культурного деятеля сообщила известная певица Алла Пугачёва на странице в Instagram.
"Вот и все. Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", – написала примадонна российской эстрады.
Напомним, в прошлом году Президент России Владимир Путин наградил народного артиста России орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. В студенческие годы он начал участвовать в самодеятельности: писал миниатюры для институтского театра, что-то исполнял сам. Сегодня российский писатель и эстрадный артист известен исполнением собственных юмористических произведений со сцены. Он стал автором множества сатирических сборников, написал произведения "Моя Одесса", "Год за два".