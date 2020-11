Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни

Вот и все.🙏Ты ушёл от нас навсегда.Невосполнимая утрата.Друг мой,ты незабываем.Ты всегда в моем сердце.🌑#Жванецкий#гений умер.

