Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого. Фото: сайт Кремля.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Михаила Жванецкого. Писатель-сатирик ушёл из жизни в возрасте 86 лет.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил талант и обаяние Жванецкого. Его рассказы, по мнению Владимира Путина, стали символом целой эпохи.

"Михаил Михайлович был одарённым, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Его рассказы, афоризмы, меткое слово – стали символом целой эпохи. Он умел говорить с удивительным юмором о серьёзных и важных вещах, и за это его искренне любили люди – и в России, и во многих других странах", – говорится в сообщении.

Президент России также подчеркнул, что добрая память о писателе-сатирике будет сохранена.

Напомним, о смерти художественного руководителя Московского театра миниатюр Михаила Жванецкого стало известно сегодня. Об этом на странице в Instagram рассказала известная певица Алла Пугачёва.

"Вот и все. Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", – написала примадонна российской эстрады.

Напомним, в прошлом году Президент России Владимир Путин наградил народного артиста России орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.