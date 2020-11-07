Вице-премьер Алексей Оверчук попал в больницу после ДТП на Кутузовском проспекте

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук попал в аварию на Кутузовском проспекте. Фото: с сайта Правительства РФ

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук попал в аварию на Кутузовском проспекте. В ДТП пострадали два человека, в том числе сам вице-премьер.

По информации ГУ МВД столицы, авария на седьмом километре Кутузовского проспекта произошла накануне около 20:30.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, причиной ДТП с участием служебного BMW вице-премьера Алексея Оверчука, стал выезд на разделительную полосу автомобиля «Таврия».

«Водитель «Таврии» не справился с управлением, в результате чего машина вылетела на разделительную полосу, где столкнулась с автомобилем Nissan и машиной вице-премьера», - приводит издание слова собеседника.

Известно, что в результате столкновения у служебной BMW вице-премьера оторвало заднее колесо, а сам автомобиль развернуло поперёк дороги. По данным пресс-секретаря заместителя председателя правительства, после ДТП он оказался в больнице.

Напомним, Алексей Оверчук был назначен заместителем Председателя Правительства в январе 2020 года. До этого занимал пост заместителя руководителя Федеральной налоговой службы.