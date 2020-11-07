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Общество / Происшествия
7 ноября 2020, 10:52

На Урале полыхали два дома, трактор и автомобиль в деревне Родина

В Свердловской области минувшей ночью произошёл крупный пожар в деревне Родина.

В Свердловской области минувшей ночью произошёл крупный пожар в деревне Родина. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области минувшей ночью произошёл крупный пожар в деревне Родина. Горели два дома, трактор и автомобиль.

Как рассказали в пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в деревне Родина Пышминского городского округа поступило в экстренные службы минувшей ночью около 01:48. На улице 8 Марта загорелись два частных жилых дома и надворные постройки. Также в огне сгорели трактор Т-40 и автомобиль Chevrolet Lanos.

Площадь пожара составила 272 кв. метра. На место происшествия выезжали четыре пожарные машины и 16 огнеборцев. В 2:20 огонь был локализован. Ещё спустя час спасатели ликвидировали открытое горение. Все работы на месте пожара завершились к 8 часам утра.

Областная газета Свердловской области

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