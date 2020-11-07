В Нижнем Тагиле пьяный подросток поехал за шаурмой на машине отца и насмерть сбил пешехода

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием нетрезвого подростка. Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием нетрезвого подростка. Подвыпивший молодой человек поехал за шаурмой на машине отца.

Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, смертельная авария произошла ранним утром 7 ноября. Около 5 часов утра 17-летний парень за рулём Skoda Rapid ехал от ул. Верхняя Черепанова в сторону ул. Космонавтов. Возле дому на ул. Вогульской, 60 он сбил пешехода. В результате наезда мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Личность погибшего не установлена.

Медицинское освидетельствование показало, что в момент происшествия водитель был пьян. Известно также, что на данный момент водительских прав у подростка нет: он учится в автошколе.

О молодом человеке известно, что он воспитывается в полной семье. Машина зарегистрирована на его отца, а ездит ней мать. Подросток взял ключи от машины и никому ничего не сказав не поехал за шаурмой в кафе на ул. Фрунзе.

«На место происшествие прибыл отец мальчика, который сотрудничал с полицейскими и помогал выяснять обстоятельства этого происшествия» - добавили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Отмечается также, что ранее подросток не был замечен в ненадлежащем поведении. В школе он характеризуется с положительной стороны. Мать подростка привлечена к административной ответственности за передачу транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ.