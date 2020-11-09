В Нижнем Тагиле ночью полыхали два автомобиля

Установлено, что на площади 4 кв. м огонь повредил моторный отсек "ВАЗ-2112" и кузов и моторный отсек Lada Largus. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожар произошёл на улице Фрунзе. Горели Lada Largus и "ВАЗ-2112".

Сообщение о возгорании двух автомобилей в Нижнем Тагиле поступило в диспетчерскую в 5:08. На место происшествия выезжали 5 пожарных на двух спецмашинах, им понадобилось две минуты, чтобы справиться с огнём. Установлено, что на площади 4 кв. м огонь повредил моторный отсек "ВАЗ-2112" и кузов и моторный отсек Lada Largus, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что в Нижнем Тагиле после полуночи 6 спасателей также тушили частную баню в коллективном саду. К 4:30 стало известно, что строение спасти не удалось, оно сгорело полностью на площади 36 кв. м. Кроме того, этой ночью в городе полыхали садовый дом и надворные постройки на площади 120 кв. м.