В Екатеринбурге организована проверка после падения части забора на девушку

В Екатеринбурге организована проверка после падения части ограждения на подростка. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге проводится проверка после травмирования девушки 2004 года рождения. На юную горожанку упал фрагмент ограждения.

Инцидент произошёл вчера днём. Предварительно установлено, что порывом ветра снесло плохо закреплённую часть фанеры с забора, ограждающего место строительства жилого комплекса в районе улиц Блюхера – Раевского. Фрагмент упал на несовершеннолетнюю. Девушка сломала ногу.

В связи со случившимся прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку. В частности, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за установку и содержание ограждения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что в уральской столице на 11-летнего ребёнка упала секция школьного забора. Это произошло, когда он проезжал мимо учреждения на самокате. В результате случившегося ребёнок получил травму ноги.