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10 ноября 2020, 07:30

В Екатеринбурге ночью тушили два автомобиля

Спасатели тушат загоревшийся автомобиль

Одна из трёх машин, полыхавших этой ночью на Среднем Урале, выгорела полностью. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 10 ноября в столице Урала полыхали два автомобиля на разных улицах. Ещё одна машина горела в Полевском.

В Екатеринбурге первый пожар произошёл после полуночи. "Нива" вспыхнула на ул. Таганской. На тушение выезжали 8 спасателей на двух спецмашинах. Огонь был потушен в течение пяти минут. Установлено, что у автомобиля остался повреждён салон на площади 2 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Столько же пожарных и спецмашин было направлено через 1,5 часа на ул. Москвина. Они тушили Lada Priora в течение четырёх минут, однако автомобиль спасти не удалось, он сгорел полностью на площади 5 кв. м.

В Полевском после 4:00 полыхал "ВАЗ 2114". В тушении пожара на ул. 2-й микрорайон участвовали 6 огнеборцев. Им понадобилась минута, чтобы справиться с огнём. За это время он успел повредить моторный отсек машины.

Добавим, что с начала ноября на Среднем Урале в ночных пожарах повреждено уже не менее десятка машин.

Сюжет

Поджигатели
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Областная газета Свердловской области

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