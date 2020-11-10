При столкновении легковушки и ГАЗели под Асбестом погибла 19-летняя девушка

Под Асбестом столкнулись легковой автомобиль и ГАЗель. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области,

На Среднем Урале в дорожной аварии погибла 19-летняя девушка. Под Асбестом столкнулись легковой автомобиль и ГАЗель.

Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла минувшим вечером, около 21:00, на 7-м км автодороги Асбест - посёлок Малышева. 28-летний водитель за рулём автомобиля ВАЗ-2112 превысил скорость, в результате машину занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ГАЗ-2705, ехавшим в сторону посёлка Малышева.

Удар пришёлся на переднюю пассажирскую дверь. В результате аварии погибла 19-летняя девушка-пассажир, которая ехала на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля. Кроме того, серьёзные травмы получили водитель легковушки. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы и ушибы. На заднем пассажирском сиденье находилась ещё одна пассажирка – 18-летняя девушка. Она также получила травмы в виде открытой черепно-мозговой травмы, сотрясение мозга и множественные ушибы. Оба пострадавших госпитализированы.

По словам выжившей пассажирки, водитель начал разгоняться, несмотря на просьбу не торопиться и сбавить скорость.

Известно, что в ГАЗели помимо водителя находились ещё три пассажира: все они возвращались в посёлок с работы. Никто из них не пострадал.

Инспекторы ГИБДД провели медицинское освидетельствование обоих водителей: в момент аварии они были трезвы.

Мотивированное решение по факту ДТП будет принято по результатам начавшегося расследования.