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Общество / Происшествия
11 ноября 2020, 09:45

На трассе Пермь – Екатеринбург полыхала иномарка

сгоревший автомобиль

На трассе Пермь – Екатеринбург полыхала иномарка. Фото: Нина Георгиева.

Рано утром в Первоуральском городском округе произошёл пожар. На 340-м километре трассы Пермь – Екатеринбург полыхал автомобиль Toyota Highlander.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 6:34. На площади шести квадратных метров сгорела иномарка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы семь человек личного состава и две единицы спецтехники. Пожар потушен в течение минуты.

Известно, что рекомендованная розничная цена указанного автомобиля начинается от 3 млн 688 тыс. рублей.

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Поджигатели
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