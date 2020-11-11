На трассе Пермь – Екатеринбург полыхала иномарка

Рано утром в Первоуральском городском округе произошёл пожар. На 340-м километре трассы Пермь – Екатеринбург полыхал автомобиль Toyota Highlander.
Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 6:34. На площади шести квадратных метров сгорела иномарка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
В тушении пожара были задействованы семь человек личного состава и две единицы спецтехники. Пожар потушен в течение минуты.
Известно, что рекомендованная розничная цена указанного автомобиля начинается от 3 млн 688 тыс. рублей.
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