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Общество / Происшествия
11 ноября 2020, 12:01

Пожилой екатеринбуржец перевёл кибермошенникам 2,7 миллиона рублей

Ещё один житель Екатеринбурга стал жертвой телефонных мошенников.

Ещё один житель Екатеринбурга стал жертвой телефонных мошенников. Фото: Алексей Кунилов

Ещё один житель Екатеринбурга стал жертвой телефонных мошенников. Пожилой житель уральской столицы перевёл злоумышленниками более 2,7 млн рублей.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, 68-летний мужчина обратился в полицию 6 ноября. По словам заявителя, ему позвонил незнакомец и представился сотрудником одного из силовых ведомств.

Звонивший заявил, что со счёта клиента пытаются снять деньги и к этому, возможно, причастны сотрудники банка. Лжесиловик добавил, что по данному факту проводится банковское расследование, поэтому с мужчиной свяжется представитель службы безопасности кредитной организации. Следом мужчине позвонил «представитель банка», который убедил его снять со вклада все сбережения и перевести на «защищённые» счета. Доверчивый ектеринбуржец выполнил все указания аферистов.

После этого гражданину сообщили, что на его имя оформлены два кредита, и для их отмены необходимо подать новые кредитные заявки. Таким образом, мужчина оформил займы на 393 и 180 тысяч рублей. Следуя инструкциям мошенников, он снял заёмные деньги и также перевёл их на неизвестные счета.

Спустя некоторое время мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила 2 млн 789 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

Отметим, что это далеко не первый случая за последнее время, когда жители Екатеринбурга становятся жертвами телефонных мошенников. В начале ноября аферисты оформили на местного жителя кредит на 400 тысяч рублей, а в конце октября сообщалось о пенсионерке, которая перевела мошенникам более 4,1 миллиона рублей

Областная газета Свердловской области

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