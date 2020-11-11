На Урале мать найденной в шкафу девочки поместили в психбольницу

Жительницу Карпинска поместили в охраняемое отделение психоневрологического диспансера. Речь идёт о женщине, прятавшей в шкафу свою новорождённую дочь на протяжении почти полугода.

Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, уточнив, что психолого-психиатрическая экспертиза ещё не завершена.

"Она помещена, как мы его называем, в "стражное отделение" не просто в ПНД, а в то, которое под охраной. Экспертизу, по моим данным, ещё не закончили", – передаёт слова Татьяны Мерзляковой ТАСС.

Ранее Уполномоченный по правам человека в регионе отмечала, что в её адрес поступило два обращения в защиту матери ребёнка.

Напомним, жительница Карпинска на протяжении почти шести месяцев скрывала своего ребёнка в шкафу. После обнаружения истощённую девочку доставили вертолётом в ОДКБ №1. Врачи диагностировали у неё белково-энергетическую недостаточность и дистрофию третьей степени. В середине октября девочку перевели из реанимации в гастроэнтерологическое отделение.

"Состояние стабильное, питание усваивает, начала прибавлять в весе", – сообщал пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

По данному факту региональной прокуратурой была организована проверка. К делу также подключились следователи. Ситуацию прокомментировала Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Она предлагала перевезти ребёнка в Москву.