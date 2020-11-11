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Общество / Происшествия
11 ноября 2020, 20:13

В ДТП на трассе Екатеринбург - Серов погиб житель Кушвы

Место ДТП

Второй участник ДТП получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На 221 км трассы Екатеринбург - Серов произошло столкновение автомобилей ВАЗ - 211340 и Chevrolet Aveo. В результате аварии погиб один человек.

По информации пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение о ДТП поступило от очевидцев происшествия. Согласно предварительным данным, автомобиль ВАЗ, за рулём которого находился житель Кушвы 1992 года рождения, начало заносить на дороге, что привело к столкновению с автомобилем Chevrolet на встречной полосе.

Водитель отечественной машины скончался от полученных травм. Мужчина 1991 года рождения, который находился за рулём иномарки, получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован. В частности, у него диагностированы переломы бедра и стопы.

"Второй участник ДТП – гражданин Макух, житель Лесного. Врачи предпринимают необходимые меры, что бы спасти его жизнь. В момент удара пассажиров в салонах транспортных средств не было", - заявил полковник Вячеслав Горелых.

Для установления причин и обстоятельств происшествия на место ДТП прибыла следственно - оперативная группа территориального ОВД и начальник ГИБДД Качканара майор полиции Михаил Турицын. Процессуальное решение будет принято по итогам разбирательства.

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Областная газета Свердловской области

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