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12 ноября 2020, 15:19

На Урале легковушка столкнулась с локомотивом

локомотив

На Урале легковушка столкнулась с локомотивом. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сегодня утром на 38 километре перегона ст. Седельниково – Решёты Свердловской железной дороги произошло ДТП. Локомотив столкнулся с легковым автомобилем «УАЗ-Патриот».

По данным регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России, инцидент произошёл на регулируемом железнодорожном переезде. После аварии водитель легковушки скрылся, оставив повреждённое транспортное средство на месте ДТП. Позже 45-летней автолюбитель с признаками опьянения был обнаружен в одном из коллективных садов. Сейчас он даёт объяснения.

Известно, что пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее «Областная газета» сообщала, что на станции Ивдель-1 грузовик протаранил железнодорожный состав. По факту аварии заведено административное дело.

Напомним, за 10 месяцев 2020 года на Среднем Урале произошло чуть более двух тысяч ДТП, в которых погибли 288 человек. Около двух тысяч человек получили различные травмы. В этом году по всем трём показателям регистрируется снижение примерно на 10%.

Основными причинами ДТП стали несоблюдение очерёдности проезда на перекрёстках (из-за этого произошло 20% аварий), выезд на полосу встречного движения (12%) и несоответствие скорости движения дорожным условиям (17%).

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Областная газета Свердловской области

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