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13 ноября 2020, 11:31

В Ревде тысяча человек осталась без воды

Девушка наливает воду из бутылки в стакан

По данным МЧС, к жителям организован подвоз питьевой воды. Фото: Галина Соловьёва

Холодное водоснабжение отключено из-за утечки на водоводе. Под отключение попали три муниципальных жилых дома, в которых проживают 1 020 местных жителей.

Авария произошла накануне поздно вечером. В УМП "Водоканал" обещают устранить последствия до вечера, 13 ноября. Задействованы 9 специалистов и три единицы техники.

"Социально-значимые объекты в зону отключения воды не попали. На работу котельных авария не повлияла. Подвоз питьевой воды жителям организован", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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