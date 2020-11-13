В Ревде тысяча человек осталась без воды

По данным МЧС, к жителям организован подвоз питьевой воды. Фото: Галина Соловьёва

Холодное водоснабжение отключено из-за утечки на водоводе. Под отключение попали три муниципальных жилых дома, в которых проживают 1 020 местных жителей.

Авария произошла накануне поздно вечером. В УМП "Водоканал" обещают устранить последствия до вечера, 13 ноября. Задействованы 9 специалистов и три единицы техники.

"Социально-значимые объекты в зону отключения воды не попали. На работу котельных авария не повлияла. Подвоз питьевой воды жителям организован", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.