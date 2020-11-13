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Общество / Происшествия
13 ноября 2020, 13:14

В Росгвардии объяснили, почему у устроившего бойню на Уралмаше было разрешение на оружие

пистолет

В Росгвардии объяснили, почему у устроившего бойню на Уралмаше было разрешение на оружие. Фото: Алексей Кунилов.

В Росгвардии рассказали, почему у Дмитрия Захарова, устроившего стрельбу в своей квартире на Уралмаше, дома хранилось огнестрельное оружие. Виновник массового убийства ранее был судим.

После произошедшего в ряде СМИ появилась информация о том, что у Захарова имелась судимость за кражу. В Росгвардии "Областной газете" подтвердили информацию о криминальном прошлом мужчины и рассказали, почему он, несмотря на это, получил разрешение на оружие.

"Дело в том, что судимость у Захарова была условная, давно погашенная, что делает его абсолютно чистым в глазах закона. На учёте у психиатра он не состоял, к наркологам за помощью не обращался", - рассказали в ведомстве.

Напомним, в минувшие выходные в Екатеринбурге трое мужчин познакомились по «вписке» с тремя девушками и привезли их в квартиру на улице Социалистической.  В какой-то момент хозяин квартиры Дмитрий Захаров взял карабин и застрелил двух своих друзей Олега и Антона, одну из девушек, восемнадцатилетнюю Полину, а затем покончил с собой.

Подробно об этой трагедии "Областная газета" рассказала в одном из материалов сегодняшнего номера. Нерешёнными в этой ситуации до сих пор остаются сразу несколько вопросов, в том числе о том, почему не вполне законопослушный и психически неуравновешенный человек не состоит на учёте и ускользает от внимания надзорных служб.

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Областная газета Свердловской области

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