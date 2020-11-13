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Общество / Происшествия
13 ноября 2020, 17:40

На Среднем Урале организована проверка по сообщению о гибели рабочего при реконструкции моста

Рабочие

Инцидент произошёл накануне днём в селе Бродово. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области организована проверка по сообщению СМИ о гибели работника строительной организации при проведении монтажных работ. Инцидент произошёл накануне днём в селе Бродово.

По предварительной информации, 52-летний мужчина занимался погрузочными работами на месте реконструкции моста через реку Бродовка. Около 14:00 на него упал трап тяжеловесной машины. От полученных травм работник скончался, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Предполагается, что погибший работал водителем в АО "Мелиострой". Прокуратура Пригородного района направила в эту организацию запрос для подтверждения этой информации.

По результатам проверки ведомство даст правовую оценку тому, как на предприятии соблюдались требования об охране труда. Организованная доследственная проверка находится на контроле прокуратуры.

Областная газета Свердловской области

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