На Среднем Урале организована проверка по сообщению о гибели рабочего при реконструкции моста

Инцидент произошёл накануне днём в селе Бродово. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области организована проверка по сообщению СМИ о гибели работника строительной организации при проведении монтажных работ. Инцидент произошёл накануне днём в селе Бродово.

По предварительной информации, 52-летний мужчина занимался погрузочными работами на месте реконструкции моста через реку Бродовка. Около 14:00 на него упал трап тяжеловесной машины. От полученных травм работник скончался, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Предполагается, что погибший работал водителем в АО "Мелиострой". Прокуратура Пригородного района направила в эту организацию запрос для подтверждения этой информации.

По результатам проверки ведомство даст правовую оценку тому, как на предприятии соблюдались требования об охране труда. Организованная доследственная проверка находится на контроле прокуратуры.