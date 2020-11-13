На Среднем Урале организована проверка по сообщению о гибели рабочего при реконструкции моста

В Свердловской области организована проверка по сообщению СМИ о гибели работника строительной организации при проведении монтажных работ. Инцидент произошёл накануне днём в селе Бродово.
По предварительной информации, 52-летний мужчина занимался погрузочными работами на месте реконструкции моста через реку Бродовка. Около 14:00 на него упал трап тяжеловесной машины. От полученных травм работник скончался, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Предполагается, что погибший работал водителем в АО "Мелиострой". Прокуратура Пригородного района направила в эту организацию запрос для подтверждения этой информации.
По результатам проверки ведомство даст правовую оценку тому, как на предприятии соблюдались требования об охране труда. Организованная доследственная проверка находится на контроле прокуратуры.